У Києві горіло кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Деснянському районі столиці сталася пожежа у кафе, внаслідок якої ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“16 серпня, о 12:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Мілютенка, 19, що у Деснянському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що загоряння сталося в одноповерховій будівлі кафе, з розповсюдженням на покрівлю.
“О 12:54 пожежу було локалізовано на площі 70 кв. м, та о 13:01 — ліквідовано. На момент виникнення пожежі, в кафе знаходилась лише касир, яка помітивши займання одразу покинула приміщення, викликавши рятувальників”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.
Нагадаємо, Дарницькому районі Києва сталася маштабна пожежа в кафе. Жертв та постраждалих немає.