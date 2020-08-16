В Киеве горело кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Деснянском районе столицы произошел пожар в кафе, в результате которого никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"16 августа, в 12:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Милютенко, 19 в Деснянском районе столицы ", - говорится в сообщении.
Установлено, что возгорание произошло в одноэтажном здании кафе, с распространением на кровлю.
"В 12:54 пожар был локализован на площади 70 кв. м, и в 13:01 - ликвидирован. На момент возникновения пожара, в кафе находилась только кассир, которая заметив возгорание сразу покинула помещение, вызвав спасателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет выяснять следствие.
Напомним, Дарницком районе Киева произошла масштабная пожар в кафе. Жертв и пострадавших нет.