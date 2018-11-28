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У Києві евакуювали торгово-офісний центр, шукають вибухівку

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Із торгово-офісного центру Silver Breeze, який знаходиться на столичному пр. Тичини, 1в, евакуювали людей. За інформацією очевидців - шукають вибухівку, передає УНН.

Біля Silver Breeze чергують кілька авто поліції. Ролети закриті, а також висить табличка "Вибачте за тимчасові незручності".

Як повідомляв УНН, анонім надіслав лист із повідомленням про замінування супермаркета, але не вказав адресу. Додамо, за повідомленням у соцмережах, йдеться про супермаркети “Сільпо”. Згідно з даними торгової мережі, у Києві налічується 69 магазинів.

Нагадаємо, у ТРЦ Ocean Plaza евакуювали відвідувачів через те, що у будівлю вкинули 12 димових шашок.

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