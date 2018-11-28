В Киеве эвакуировали торгово-офисный центр, ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из торгово-офисного центра Silver Breeze, который находится на столичном пр. Тычины, 1в, эвакуировали людей. По информации очевидцев - ищут взрывчатку, передает УНН.
У Silver Breeze дежурят несколько авто полиции. Роллеты закрыты, а также висит табличка "Извините за временные неудобства".
Как сообщал УНН, аноним прислал письмо с сообщением о заминировании супермаркета, но не указал адрес. Добавим, по сообщению в соцсетях, речь идет о супермаркеты "Сильпо". Согласно данным торговой сети, в Киеве насчитывается 69 магазинов.
Напомним, в ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали посетителей из-за того, что в здание бросили 12 дымовых шашек.