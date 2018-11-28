В Киеве эвакуировали торгово-офисный центр, ищут взрывчатку

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102829 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108371 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144602 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140681 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134508 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127374 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168072 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118020 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве эвакуировали торгово-офисный центр, ищут взрывчатку

В Киеве эвакуировали торгово-офисный центр, ищут взрывчатку

Киев  •  УНН

 • 8255 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из торгово-офисного центра Silver Breeze, который находится на столичном пр. Тычины, 1в, эвакуировали людей. По информации очевидцев - ищут взрывчатку, передает УНН.

У Silver Breeze дежурят несколько авто полиции. Роллеты закрыты, а также висит табличка "Извините за временные неудобства".

Как сообщал УНН, аноним прислал письмо с сообщением о заминировании супермаркета, но не указал адрес. Добавим, по сообщению в соцсетях, речь идет о супермаркеты "Сильпо". Согласно данным торговой сети, в Киеве насчитывается 69 магазинов.

Напомним, в ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали посетителей из-за того, что в здание бросили 12 дымовых шашек.

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