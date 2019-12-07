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У Києві електричка на смерть збила чоловіка

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві на залізничній колії приміський електропотяг смертельно травмував чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Залізничні колії біля пункту Шулявський. Приміським електропотягом смертельно травмовано жителя 1984 року народження. Переходив залізницю в невстановленому місці", - повідомили у поліції.

Так, інцидент стався у п’ятницю, 6 грудня, о 10:45. За даними поліції, чоловік переходив колію в невстановленому місці, тож машиніст не встиг зупинитись.

На уточнююче запитання, чи могло бути це смогубство, у пресслужбі поліції вказали: "Не можу сказати, чи буде розглядатись така версія, якщо будуть якісь надходити додаткові повідомлення у поліцію – буде".

Нагадаємо, на Чернігівщині потяг на смерть збив жінку.

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