В Киеве электричка насмерть сбила мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве на железнодорожном пути пригородный электропоезд смертельно травмировал мужчину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Железнодорожные пути у пункта Шулявский. Пригородным электропоездом смертельно травмирован житель 1984 года рождения. Переходил дорогу в неустановленном месте", - сообщили в полиции.
Так, инцидент произошел в пятницу, 6 декабря, в 10:45. По данным полиции, мужчина переходил пути в неустановленном месте, поэтому машинист не успел остановиться.
На уточняющий вопрос, могло ли быть это смогубство, в пресс-службе полиции указали: "Не могу сказать, будет ли рассматриваться такая версия, если будут какие-то поступать дополнительные сообщение в полицию - будет".
Напомним, в Черниговской области поезд насмерть сбил женщину.