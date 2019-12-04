На Чернігівщині потяг насмерть збив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На Чернігівщині на залізничній платформі "Дослідне" потяг насмерть збив жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Так, на залізничній платформі "Дослідне" Носівського району 3 грудня, о 08:56, пасажирським потягом №779 сполученням "Суми-Київ" смертельно травмовано жительку села Миколаївка Одеської області, 1996 року народження.
Затримка руху потягу тривала 30 хв. Проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, на Харківщині вантажний потяг наїхав на чоловіка, який, ймовірно, впав з платформи. Чоловік загинув на місці.