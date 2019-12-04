В Черниговской области поезд насмерть сбил женщину

Так, на железнодорожной платформе "Опытное" Носовского района 3 декабря, в 8:56, пассажирским поездом №779 сообщением "Сумы-Киев" смертельно травмированы жительницу села Николаевка Одесской области, 1996 года рождения.

Задержка движения поезда длилась 30 мин. Проводятся следственные действия.

Напомним, на Харьковщине грузовой поезд наехал на мужчину, который, вероятно, упал с платформы. Мужчина погиб на месте.