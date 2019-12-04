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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 39253 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 22639 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 109099 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141828 просмотра

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В Черниговской области поезд насмерть сбил женщину

В Черниговской области поезд насмерть сбил женщину

Киев  •  УНН

 • 17019 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Черниговской области на железнодорожной платформе "Опытное" поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Так, на железнодорожной платформе "Опытное" Носовского района 3 декабря, в 8:56, пассажирским поездом №779 сообщением "Сумы-Киев" смертельно травмированы жительницу села Николаевка Одесской области, 1996 года рождения.

Задержка движения поезда длилась 30 мин. Проводятся следственные действия.

Напомним, на Харьковщине грузовой поезд наехал на мужчину, который, вероятно, упал с платформы. Мужчина погиб на месте.

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