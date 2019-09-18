У Києві до мосту Метро направили додаткову спецтехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. До мосту Метро у Києві, на якому перебуває чоловік, що погрожує підірвати його, спрямували додаткову спецтехніку, повідомляє УНН.
У центрі Києва були помічені спецтранспорт з маркування ВТС та автомобіль вибухотехніків.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро.
З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.