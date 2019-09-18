В Киеве к мосту Метро направили дополнительную спецтехнику
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. К мосту Метро в Киеве, на котором находится мужчина, который угрожает взорвать его, направили дополнительную спецтехнику, сообщает УНН.
В центре Киева был замечен спецтранспорт с маркировкой ВТС и автомобиль взрывотехников.
Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.
Первое сообщение о ЧС поступило от пресс-службы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.
Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что: "Информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то мужчина, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали".
В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро.
По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.