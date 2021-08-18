У Києві чоловік зі зброєю прорвався на перекриту вулицю

Деталі

На вулицю Саксаганського, яку сьогодні перекрили вискочив чоловік зі зброєю та неадекватно себе поводив. Правоохоронці затримали особу.

Доповнення

Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України стартувала на вулиці Хрещатик у центрі Києва.



Загалом заплановано три репетиції — 18, 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.

Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.