У Києві чоловік зі зброєю прорвався на перекриту вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Києві на перекриту вулицю прорвався чоловік зі зброєю. Правоохоронці затримали особу, передає кореспондент УНН.
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На вулицю Саксаганського, яку сьогодні перекрили вискочив чоловік зі зброєю та неадекватно себе поводив. Правоохоронці затримали особу.
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Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України стартувала на вулиці Хрещатик у центрі Києва.
Загалом заплановано три репетиції — 18, 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.
Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.
Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.