В Киеве мужчина с оружием прорвался на перекрытую улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Киеве на перекрытую улицу прорвался мужчина с оружием. Правоохранители задержали мужчину, передает корреспондент УНН.
Детали
На улицу Саксаганского, которую сегодня перекрыли выскочил мужчина с оружием и неадекватно себя вел. Правоохранители задержали мужчину.
Дополнение
Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины стартовала на улице Крещатик в центре Киева.
Всего запланировано три репетиции — 18, 20 и 22 августа, — во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств.
В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны — пешая, воздушная и механизированная.
Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом — ногу будут поднимать ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.