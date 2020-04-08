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У Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Жилянською

У Києві частково обмежать рух транспорту вулицею Жилянською

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві з 9 по 11 квітня частково обмежать рух на вулиці Жилянській. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Із 8:00 9 квітня до 21:00 11 квітня на вулиці Жилянській частково обмежать рух транспорту”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на вулиці Жилянській дорожники відновлюватимуть покриття після ремонту підземних комунікацій.

Нагадаємо, Кличко закликав киян залишатися вдома у Вербну неділю та на Великдень.

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