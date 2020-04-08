В Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Жилянской
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве с 9 по 11 апреля частично ограничат движение на улице Жилянской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 8:00 9 апреля до 21:00 11 апреля на улице Жилянской частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.
Указано, что на улице Жилянской дорожники будут восстанавливать покрытие после ремонта подземных коммуникаций.
Напомним, Кличко призвал киевлян оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.