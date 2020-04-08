В Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Жилянской

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42286 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51022 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65514 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65791 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 93566 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77870 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101595 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105484 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130652 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130242 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Жилянской

В Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Жилянской

Киев  •  УНН

 • 14970 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве с 9 по 11 апреля частично ограничат движение на улице Жилянской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 8:00 9 апреля до 21:00 11 апреля на улице Жилянской частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Указано, что на улице Жилянской дорожники будут восстанавливать покрытие после ремонта подземных коммуникаций.

Напомним, Кличко призвал киевлян оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

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