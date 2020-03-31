У Києві частково обмежать рух на вулиці Золотоворітській через ремонт дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві з 2 квітня до 20 травня на вулиці Золотоворітській частково обмежать рух через ремонт дорожнього покриття. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Із 2 квітня до 20 травня на вулиці Золотоворітській частково обмежать рух транспорту”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що рух обмежать у зв’язку з початком ремонту дороги.
“Обмеження пов’язано із початком на цій вулиці середнього ремонту дорожнього покриття. Роботи триватимуть щоденно. Із 2 квітня розпочинають знімати старий асфальтобетон”, - вказано у повідомленні.
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