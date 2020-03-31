В Киеве частично ограничат движение по улице Золотоворотской из-за ремонта дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве со 2 апреля по 20 мая на улице Золотоворотской частично ограничат движение из-за ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба КГГА.
"Со 2 апреля по 20 мая на улице Золотоворотской частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.
Указано, что движение ограничат в связи с началом ремонта дороги.
"Ограничение связано с началом на этой улице среднего ремонта дорожного покрытия. Работы продлятся ежедневно. Со 2 апреля начинают снимать старый асфальтобетон", - указано в сообщении.
Напомним, в соцсетях показали, как Киев и Харьков справляются без метро.