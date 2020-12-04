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У Києві близько 1200 пацієнтів з COVID-19 перебувають у важкому стані

У Києві близько 1200 пацієнтів з COVID-19 перебувають у важкому стані

Київ • УНН

 • 14499 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві 1158 пацієнтів з COVID-19 перебувають у важкому стані. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Не зменшується, на жаль, в столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації, і пацієнтів, які перебувають, на жаль, у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів міста лікуються сьогодні 2131 хворий на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.). З них 19 дітей. 1158 пацієнтів, та інформація, яку я отримав, перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1401 людина і під апаратами штучної вентиляції легень знаходиться 31 хворий”, — сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що заповненість ліжок в медзакладах Києва майже 52%.

Нагадаємо, у Києві виявили близько 1400 нових випадків захворювання на COVID-19.

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