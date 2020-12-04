В Киеве около 1200 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве 1158 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
“Не уменьшается, к сожалению, в столице количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся, к сожалению, в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений города лечатся сегодня 2131 больной коронавирусом (на коронавирусную болезнь COVID-19 — ред.). Из них 19 детей. 1158 пациентов, та информация, которую я получил, находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1401 человек и под аппаратами искусственной вентиляции легких находится 31 больной”, — сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что заполненность коек в медучреждениях Киева почти 52%.
Напомним, в Киеве обнаружили около 1400 новых случаев заболевания COVID-19.