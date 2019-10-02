У Києві біля станції метро "Арсенальна" натовп: вхід закритий
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Києві закритий вхід на станцію метро "Арсенальна" - на вулиці зібрався натовп, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, вхід на станцію метро закритий через переповнення касового залу.
Наразі не відомо, що стало причиною великого скупчення людей. Пасажири не виключать, що це сталось через технічний збій, оскільки сервіси поповнення е-квитка працюють зі збоями.
Нагадаємо, у Києві на станції метро Майдан Незалежності не працювали турнікети для банківських карток, внаслідок чого утворилися величезні черги до кас.