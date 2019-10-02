В Киеве возле станции метро "Арсенальная" толпа: вход закрыт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Киеве закрыт вход на станцию метро "Арсенальная" - на улице собралась толпа, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, вход на станцию метро закрыт из-за переполнения кассового зала.
Пока не известно, что стало причиной большого скопления людей. Пассажиры не исключают, что это произошло из-за технического сбоя, так как сервисы пополнения э-билета работают со сбоями.
Напомним, в Киеве на станции метро Майдан Независимости не работали турникеты для банковских карт, в результате чего образовались огромные очереди в кассы.