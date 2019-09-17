Колапс у столичному метро: на "Майдані Незалежності" утворились величезні черги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Києві на станції метро Майдан Незалежності не працюють турнікети для банківських карток, внаслідок чого утворилися величезні черги до кас, передає кореспондент УНН.

На станції метро "Майдан Незалежності" сьогодні перестали працювати турнікети для банківських карток. Крім того, вилучили старі автомати для жетонів, а нові ще не працюють.

Внаслідок цього близько 18:30 вечора на станції утворилося величезне скупчення людей, які стояли в черзі за жетонами та картками. Люди обурені, що про такі зміни у роботі Метрополітен не попереджував заздалегідь.

Нагадаємо, з 1 листопада оплачувати проїзд у громадському транспорті у Києві вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card – єдиного електронного квитка. У зв’язку з цим КМДА опублікувала відео щодо того, як користуватися е-квитком.

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