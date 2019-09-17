Коллапс в столичном метро: на "Майдане Независимости" образовались огромные очереди

На станции метро "Майдан Независимости" сегодня перестали работать турникеты для банковских карточек. Кроме того, изъяли старые автоматы для жетонов, а новые еще не работают.

В результате около 18:30 вечера на станции образовалось огромное скопление людей, которые стояли в очереди за жетонами и карточками. Люди возмущены, что о таких изменениях в работе Метрополитен не предупреждал заранее.

Напомним, с 1 ноября оплачивать проезд в общественном транспорте в Киеве уже можно будет с помощью Kyiv Smart Card - единого электронного билета. В связи с этим КГГА опубликовала видео о том, как пользоваться электронной билетом.