У Києві біля будівлі КМДА завершилася хода до річниці з дня народження Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві, коло Київської міської державної адміністрації завершилася смолоскипна хода до 111-ї річниці з дня народження голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери, передає кореспондент УНН.
Люди пройшли ходою від пам’ятника Тарасу Шевченку навпроти червоного корпусу Національного університету імені Тараса Шевченка до КМДА де народним віче завершили ходу.
Перед цим, учасники провели народне віче до 111-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.
Варто нагадати, що раніше смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом.
У свою чергу, правоохоронці посили заходи безпеки у середмісті столиці, через проведення ходи на честь 111-ї річниці до дня народження Степана Бандери.