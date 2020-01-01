Поліція столиці посилила заходи безпеки, через проведення ходи на честь Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Правоохоронці посили заходи безпеки у середмісті столиці, через проведення ходи на честь 111-ї річниці до дня народження Степана Бандери, пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції столиці.
“За порядком під час запланованої ходи з нагоди 111-ї річниці від дня народження Степана Бандери у посиленому режимі стежать працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України”, — вказано у повідомленні.
Відповідно до раніше поданої заявки сьогодні у центрі столиці заплановано проведення заходу за масовою участю громадян. Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції.
“Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків”, — додали у поліції.
Додамо, що смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом.