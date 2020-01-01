Полиция столицы усилила меры безопасности, из-за проведение шествия в честь Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Правоохранители усилили меры безопасности в центре столицы, через проведение шествия 111-й годовщины ко дню рождения Степана Бандеры, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.
“За порядком во время запланированного шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме следят работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины”, — указано в сообщении.
В соответствии с ранее поданной заявкой сегодня в центре столицы запланировано проведение мероприятия с массовым участием граждан. Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции.
“Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей”, — добавили в полиции.
Добавим, что факельное шествие ко дню рождения Бандеры двинулась Киевом.