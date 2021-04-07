У Києві біля Арени Сіті чоловік вистрелив в іноземця. Стрілку повідомили про підозру

Деталі

За повідомленням пресслужби, інцидент трапився вранці 6 квітня 2021 року на вул. Васильківській поблизу ТРЦ "Арена Сіті" в місті Києві.

Прибувши на місце події правоохоронці зустріли чоловіка, який представився громадянином Великої Британії та Північної Ірландії, та повідомив, що біля торгово-розважального центру до нього підійшов невідомий чоловік, який агресивно поводився та без будь-яких пояснень здійснив постріл в його ногу, після чого разом із товаришем зник в невідомому напрямку.

Правоохоронці оперативно встановили місце знаходження стрільця та затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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