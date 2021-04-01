Стрілянина в Броварах: судитимуть 15 членів банди на чолі з кримінальним авторитетом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 15 учасників банди, яка брала участь в стрілянині у Броварах, що під Києвом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.
Цитата:
“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 15 учасників банди, яка брала участь у стрілянині під час спроб перерозподілу маршрутів міжміського пасажирського сполучення у місті Бровари Київської області”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, у травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до кримінального авторитета, раніше неодноразово судимого за скоєння жорстоких насильницьких злочинів, з проханням "за грошову винагороду вирішити питання про усунення в будь-який спосіб конкуренції у здійсненні перевезень за маршрутом Бровари — метро Лісова Київ".
“Маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, він організував банду, члени якої вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками з Вінничини”, — зазначається в повідомленні.
Так, пятнадцятьох осіб обвинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
Доповнення
Правоохоронцями раніше було завершено досудове розслідування щодо банди, яка брала участь в стрілянині у Броварах, що під Києвом.
Як повідомлялося, МВС анулювало ліцензії чотирьох охоронних фірм, чиї працівники брали участь у перестрілці в Броварах.