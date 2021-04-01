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Стрілянина в Броварах: судитимуть 15 членів банди на чолі з кримінальним авторитетом

Київ • УНН

 • 34699 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 15 учасників банди, яка брала участь в стрілянині у Броварах, що під Києвом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.

Цитата:

“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 15 учасників банди, яка брала участь у стрілянині під час спроб перерозподілу маршрутів міжміського пасажирського сполучення у місті Бровари Київської області”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, у травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до кримінального авторитета, раніше неодноразово судимого за скоєння жорстоких насильницьких злочинів, з проханням "за грошову винагороду вирішити питання про усунення в будь-який спосіб конкуренції у здійсненні перевезень за маршрутом Бровари — метро Лісова Київ".

“Маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, він організував банду, члени якої вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками з Вінничини”, — зазначається в повідомленні.

Так, пятнадцятьох осіб обвинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Доповнення

Правоохоронцями раніше було завершено досудове розслідування щодо банди, яка брала участь в стрілянині у Броварах, що під Києвом.

Як повідомлялося, МВС анулювало ліцензії чотирьох охоронних фірм, чиї працівники брали участь у перестрілці в Броварах.

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