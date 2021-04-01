Стрельба в Броварах: будут судить 15 членов банды во главе с криминальным авторитетом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 15 участников банды, которая принимала участие в стрельбе в Броварах под Киевом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.
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"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении 15 участников банды, которая принимала участие в стрельбе во время попыток перераспределения маршрутов междугородного пассажирского сообщения в городе Бровары Киевской области", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, в мае 2020-го местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету, ранее неоднократно судимому за совершение жестоких насильственных преступлений, с просьбой "за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении в любой способ конкуренции в осуществлении перевозок по маршруту Бровары - метро Лесная Киев".
"Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области", - отмечается в сообщении.
Так, 15 лиц обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украина).
Дополнение
Правоохранителями ранее было завершено досудебное расследование по банде, которая принимала участие в стрельбе в Броварах под Киевом.
Как сообщалось, МВД аннулировало лицензии четырех охранных фирм, чьи работники участвовали в перестрелке в Броварах.