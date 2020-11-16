Стрілянина у Броварах: розслідування щодо банди завершено

“Завершено слідство щодо банди, яка брала участь в розбірках за перерозподіл маршрутів зі стріляниною серед житлового масиву в Броварах на Київщині. Їх підозрюють в бандитизмі та замаху на вбивство двох і більше осіб”, — написала Венедіктова.

Нагадаємо, у Броварах сталася стрілянина через перерозподіл маршрутів перевезення пасажирів. У результаті тілесні ушкодження отримали троє осіб.



Як повідомлялося, МВС анулювало ліцензії чотирьох охоронних фірм, чиї працівники брали участь у перестрілці в Броварах.