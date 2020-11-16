Стрілянина у Броварах: розслідування щодо банди завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронцями завершено досудове розслідування щодо банди, яка брала участь в стрілянині у Броварах, що під Києвом. Про це повідомив Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Завершено слідство щодо банди, яка брала участь в розбірках за перерозподіл маршрутів зі стріляниною серед житлового масиву в Броварах на Київщині. Їх підозрюють в бандитизмі та замаху на вбивство двох і більше осіб”, — написала Венедіктова.
Нагадаємо, у Броварах сталася стрілянина через перерозподіл маршрутів перевезення пасажирів. У результаті тілесні ушкодження отримали троє осіб.
Як повідомлялося, МВС анулювало ліцензії чотирьох охоронних фірм, чиї працівники брали участь у перестрілці в Броварах.