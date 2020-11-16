Стрельба в Броварах: следствие по банде завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правоохранителями завершено досудебное расследование в отношении банды, которая принимала участие в стрельбе в Броварах под Киевом. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Завершено следствие по банде, которая принимала участие в разборках за перераспределение маршрутов со стрельбой посреди жилого массива в Броварах Киевской области. Их подозревают в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц", - написала Венедиктова.
Напомним, в Броварах произошла перестрелка из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров. В результате телесные повреждения получили три человека.
Как сообщалось, МВД аннулировало лицензии четырех охранных фирм, чьи работники участвовали в перестрелке в Броварах.