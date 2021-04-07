В Киеве возле Арены Сити мужчина выстрелил в иностранца. Стрелку сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве возле Арены Сити мужчина выстрелил в гражданина Великобритании и Северной Ирландии. Стрелка уже задержали и сообщили ему о подозрении. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
По сообщению пресс-службы, инцидент произошел утром 6 апреля 2021 года на ул. Васильковской вблизи ТРЦ "Арена Сити" в Киеве.
Прибыв на место происшествия правоохранители встретили мужчину, который представился гражданином Великобритании и Северной Ирландии, и сообщил, что возле торгово-развлекательного центра к нему подошел неизвестный мужчина, который агрессивно вел себя и без каких-либо объяснений выстрелил в его ногу, после чего вместе с товарищем исчез в неизвестном направлении.
Правоохранители оперативно установили место нахождения стрелка и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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