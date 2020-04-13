У Києві 495 випадків COVID-19: за добу померло двоє осіб

КИЇВ. 13 квітня. УНН. За минулу добу в столиці було підтверджено 79 нових випадків COVID-19, дві людини померли від захворювання. Всього в столиці на сьогодні зареєстровано 495 випадків захворювання на COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.