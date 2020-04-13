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У Києві 495 випадків COVID-19: за добу померло двоє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. За минулу добу в столиці було підтверджено 79 нових випадків COVID-19, дві людини померли від захворювання. Всього в столиці на сьогодні зареєстровано 495 випадків захворювання на COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась за минулу добу ще на 79 людей. З них шість медиків. За добу, що минула, в столиці, нажаль, ще два летальні випадки. Загалом у Києві вже 495 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 22 жінки віком від 26 до 66 років та 57 чоловіків від 18 до 74 років”, — сказав міський голова.

Зауважимо, що за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, у столиці — 495 випадків.

Зі слів Кличка, до лікарень в столиці за минулу добу госпіталізували сім паціентів, інші лікуються на самоізоляції.

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