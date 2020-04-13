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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42202 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65425 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65725 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 93447 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77837 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101592 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130651 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Киеве 495 случаев COVID-19: за сутки умерло два человека

В Киеве 495 случаев COVID-19: за сутки умерло два человека

Киев  •  УНН

 • 10164 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки в столице было подтверждено 79 новых случаев COVID-19, два человека умерли от заболевания. Всего в столице на сегодня зарегистрировано 495 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них шесть медиков. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще два летальных исхода. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин от 18 до 74 лет”, — сказал городской голова.

Заметим, что по данным Минздрава, в Украине 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19 в столице — 495 случаев.

По словам Кличко, в больницы в столице за прошедшие сутки госпитализировали семь пациентов, другие лечатся на самоизоляции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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