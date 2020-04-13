В Киеве 495 случаев COVID-19: за сутки умерло два человека

КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки в столице было подтверждено 79 новых случаев COVID-19, два человека умерли от заболевания. Всего в столице на сегодня зарегистрировано 495 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.