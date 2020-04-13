В Киеве 495 случаев COVID-19: за сутки умерло два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки в столице было подтверждено 79 новых случаев COVID-19, два человека умерли от заболевания. Всего в столице на сегодня зарегистрировано 495 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них шесть медиков. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще два летальных исхода. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин от 18 до 74 лет”, — сказал городской голова.
Заметим, что по данным Минздрава, в Украине 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19 в столице — 495 случаев.
По словам Кличко, в больницы в столице за прошедшие сутки госпитализировали семь пациентов, другие лечатся на самоизоляции.