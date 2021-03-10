У Києві 14-річна дівчинка загинула, впавши з 18-го поверху висотки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Києві 14-річна дівчинка впала з 18-го поверху багатоповерхівки. Школярка загинула на місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
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“Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річна дівчинка впала з 18-го поверху. Вона — мешканка сусіднього будинку, де сталася подія”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Інцидент стався вчора ввечері на бульварі Кольцова.
Наразі поліцейські спілкуються з батьками загиблої, опитують рідних, сусідів, свідків та очевидців, аби з’ясувати причини та обставини інциденту.
Зазначається, що після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій, події буде надана правова кваліфікація.
Доповнення
Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми.
Так, лише у столиці, до прикладу, у Дніпровському районі 12-річний хлопець вистрибнув з вікна ліцею. Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки, потерпілу з численними травмами доставили до лікарні.
Нагадаємо, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша була госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.
Також стало відомо, що у справі про самогубство 10-річного хлопчика у селі Чайки на Київщині, що сталося наприкінці січня, перевіряють можливу участь малолітнього у соцгрупах суїцидального характеру для підлітків, за правилами яких діти повинні вчинити спробу закінчити життя самогубством.
На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.