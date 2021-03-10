В Киеве 14-летняя девочка погибла, упав с 18-го этажа высотки

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"Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие", - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел вчера вечером на бульваре Кольцова.

Сейчас полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

Отмечается, что после установки всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, событиям будет дана правовая квалификация.

Дополнение

В последнее время в Украине стало больше трагических случаев с детьми.

Так, только в столице, к примеру, в Днепровском районе 12-летний парень выпрыгнул из окна лицея. Также в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажки, потерпевшую с многочисленными травмами доставили в больницу.

Напомним, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая была госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства.

Также стало известно, что по делу о самоубийстве 10-летнего мальчика в селе Чайки Киевской области, что произошло в конце января, проверяют возможное участие малолетнего в соцгруппе суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны предпринять попытку покончить жизнь самоубийством.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.