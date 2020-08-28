У Києва немає своєї футбольної команди, вона є у Суркісів - телеведучий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Київ повинен мати свій футбольний клуб. І сьогодні у міста такого немає. Про це в інтерв'ю Sport Arena TV заявив популярний шоумен і телеведучий Сергій Притула, передає УНН.
"Якщо брати футбол, то мені видається вкрай неправильним те, що у Києва немає власної футбольної команди. Вона є у Суркісів, а у Києва немає свого клубу. Муніципальний футбольний клуб - це те, що Київ може собі дозволити і повинен собі дозволити. Я навіть знаю людей, які готові цим зайнятися. Залишилася тільки дрібниця", - сказав він.
Притула також вважає, що столичний спорт потребує жорсткої ревізії. І популяризації масового спорту, додав він.
"Після того, як на уроках фізкультури скасували кроси і підтягування на оцінку - незрозуміло, чим там зараз діти займаються", - говорить Притула.
Нагадаємо, ультрас "Динамо" оголосили бойкот власникам столичного ФК братам Суркісам.
Приводом стало призначення головним тренером команди Мірчі Луческу, а також той факт, що керівництво довело клуб до плачевного стану.
Крім того, на думку ультрас, до керівництва в "Динамо" повернувся старший з братів Суркісів - Григорій, який сьогодні є народним депутатом від ОПЗЖ. А слідом за ним - до ФК "повернулася політика реваншизму", вважають фанати.