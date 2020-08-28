У Киева нет своей футбольной команды, она есть у Суркисов - телеведущий

"Если брать футбол, то мне представляется крайне неправильным то, что у Киева нет собственной футбольной команды. Она есть у Суркисов, а у Киева нет своего клуба. Муниципальный футбольный клуб - это то, что Киев может себе позволить и должен себе позволить. Я даже знаю людей, которые готовы этим заняться. Осталась только мелочь", - сказал он.

Притула также считает, что столичный спорт нуждается в жесткой ревизии. И популяризации массового спорта, добавил он.

"После того, как на уроках физкультуры отменили кроссы и подтягивания на оценку - непонятно, чем там сейчас дети занимаются", - говорит Притула.

Напомним, ультрас "Динамо" объявили бойкот владельцам столичного ФК братьям Суркисам.

Поводом стало назначение главным тренером команды Мирчи Луческу, а также тот факт, что руководство довело клуб до плачевного состояния.

Кроме того, по мнению ультрас, к руководству в "Динамо" вернулся старший из братьев Суркисов - Григорий, который сегодня является народным депутатом от ОПЗЖ. А вслед за ним - в ФК "вернулась политика реваншизма", считают фанаты.