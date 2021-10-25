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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У китайському Ганьсу закрили туристичні об'єкти через COVID-19

Київ • УНН

 • 16906 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У провінції Ганьсу, розташованій на північному заході Китаю, закрили всі туристичні об’єкти після виявлення нових випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

У китайському Ганьсу закрили туристичні об'єкти через COVID-19

Деталі

Китайська провінція Ганьсу розташована вздовж стародавнього Шовкового шляху і відома гротами Дуньхуан, заповненими буддійськими зображеннями та іншими релігійними об'єктами.

Національна комісія охорони здоров'я заявила про 35 нових місцевих випадків зараження коронавірусом протягом останніх 24 годин.

Ще 19 випадків було виявлено в регіоні Внутрішня Монголія, там жителям деяких районів наказали залишатися вдома.

Додамо

Поширення штаму "Дельта" мандрівниками та туристичними групами спричиняє у влади Китаю занепокоєння напередодні зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у Пекіні в лютому. Відомо, що іноземним глядачам заборонили бути присутніми на Іграх.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Деякі регіони Китаю посилили заходи щодо стримування COVID-19 для боротьби з новим спалахом

Контекст

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, зокрема в Україні.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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