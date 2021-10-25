У китайському Ганьсу закрили туристичні об'єкти через COVID-19

Деталі

Китайська провінція Ганьсу розташована вздовж стародавнього Шовкового шляху і відома гротами Дуньхуан, заповненими буддійськими зображеннями та іншими релігійними об'єктами.

Національна комісія охорони здоров'я заявила про 35 нових місцевих випадків зараження коронавірусом протягом останніх 24 годин.

Ще 19 випадків було виявлено в регіоні Внутрішня Монголія, там жителям деяких районів наказали залишатися вдома.

Додамо

Поширення штаму "Дельта" мандрівниками та туристичними групами спричиняє у влади Китаю занепокоєння напередодні зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у Пекіні в лютому. Відомо, що іноземним глядачам заборонили бути присутніми на Іграх.

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Контекст

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, зокрема в Україні.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.