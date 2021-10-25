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В китайском Ганьсу закрыли туристические объекты из-за COVID-19

Киев • УНН

 • 16906 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе Китая, закрыли все туристические объекты после обнаружения новых случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

В китайском Ганьсу закрыли туристические объекты из-за COVID-19

Детали

Китайская провинция Ганьсу расположена вдоль древнего Шелкового пути и известна гротами Дуньхуан, заполненными буддийскими изображениями и другими религиозными объектами.

Национальная комиссия здравоохранения заявила о 35 новых местных случаев заражения коронавирусом в течение последних 24 часов.

Еще 19 случаев было выявлено в регионе Внутренняя Монголия, там жителям некоторых районов приказали оставаться дома.

Добавим

Распространение штамма “Дельта” путешественниками и туристическими группами вызывает у власти Китая беспокойство накануне зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале. Известно, что иностранным зрителям запретили присутствовать на Играх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Некоторые регионы Китая усилили меры по сдерживанию COVID-19 для борьбы с новой вспышкой

Контекст

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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