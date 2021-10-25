В китайском Ганьсу закрыли туристические объекты из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе Китая, закрыли все туристические объекты после обнаружения новых случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Китайская провинция Ганьсу расположена вдоль древнего Шелкового пути и известна гротами Дуньхуан, заполненными буддийскими изображениями и другими религиозными объектами.
Национальная комиссия здравоохранения заявила о 35 новых местных случаев заражения коронавирусом в течение последних 24 часов.
Еще 19 случаев было выявлено в регионе Внутренняя Монголия, там жителям некоторых районов приказали оставаться дома.
Добавим
Распространение штамма “Дельта” путешественниками и туристическими группами вызывает у власти Китая беспокойство накануне зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале. Известно, что иностранным зрителям запретили присутствовать на Играх.
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Контекст
Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.