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У Китаї збирають черговий гумвантаж для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. До складу в Пекіні прибула партія товарів медичного призначення, які завантажать в літак і відправлять в Україну в якості гуманітарної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Посольства України в Китайській Народній Республіці.

“Чергову партію товарів медичного призначення, наданого нашими китайськими партнерами, за координаційної участі дипломатів Посольства прибула на склад у м.Пекін, де цей гуманітарний вантаж буде завантажено на літак в Україну”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про 50 тис. медичних тришарових масок та 500 одиниць інфрачервоних термометрів від “Xiaomi Inc.”, ще 50 тис. масок від “ZTE Corporation”, 15 тис. масок, 1 тис. медичних рукавиць, 500 одиниць масок типу N95 і 100 тестів на коронавірус від Народного уряду провінції Гуйчжоу, а також 500 дезінфекторів, і 500 одиниць спирту від “China Railway 14 Bureau Group Corp”.

“Характерною рисою гумвантажу, що складується за участі Посольства, є значний обсяг найнеобхідніших для стримування епідемії медичних засобів. Крім витратних матеріалів, очікуємо на отримання апаратів штучного дихання, про що окремо інформуватимемо в наших подальших прес-релізах”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 3 квітня до Києва прибув вантаж зі 100 тис. тестів ПЛР та десятками тисяч респіраторів.

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