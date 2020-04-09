У Китаї збирають черговий гумвантаж для України

КИЇВ. 9 квітня. УНН. До складу в Пекіні прибула партія товарів медичного призначення, які завантажать в літак і відправлять в Україну в якості гуманітарної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Посольства України в Китайській Народній Республіці.