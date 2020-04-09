В Китае собирают очередной гуманитарный груз для Украины

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В состав в Пекине прибыла партия товаров медицинского назначения, загрузят в самолет и отправят в Украину в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Китайской Народной Республике.