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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42138 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50910 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Китае собирают очередной гуманитарный груз для Украины

В Китае собирают очередной гуманитарный груз для Украины

Киев  •  УНН

 • 13284 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В состав в Пекине прибыла партия товаров медицинского назначения, загрузят в самолет и отправят в Украину в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Китайской Народной Республике.

“Очередную партию товаров медицинского назначения, предоставленного нашим китайскими партнерами, по координационного участия дипломатов Посольства прибыла на склад в г. Пекин, где этот гуманитарный груз будет загружен на самолет в Украину”, — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о 50 тыс. медицинских трехслойных масках и 500 единиц инфракрасных термометров от “Xiaomi Inc.”, еще 50 тыс. масок от “ZTE Corporation”, 15 тыс. масок, 1 тыс. медицинских перчаток, 500 единиц масок типа N95 и 100 тестов на коронавирус от Народного правительства провинции Гуйчжоу, а также 500 дезинфекторов, и 500 единиц спирта от “China Railway 14 Bureau Group Corp”.

“Характерной чертой гумгруза, что складируется при участии Посольства, есть значительный объем необходимых для сдерживания эпидемии медицинских средств. Кроме расходных материалов, ожидаем получения аппаратов искусственного дыхания, о чем отдельно будем информировать в наших дальнейших пресс-релизах”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 3 апреля в Киев прибыл груз с 100 тыс. тестов ПЦР и десятками тысяч респираторов.

Украинские Национальные Новости

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