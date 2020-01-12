У Китаї запрацював найбільший в світі сферичний радіотелескоп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У суботу в південно-західній китайській провінції Гуйчжоу введено в дію найбільший і найбільш чутливий в світі сферичний радіотелескоп FAST. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Діаметр тарілки становить 500 метрів. Його вартість склала близько 170 млн доларів.
Телескоп будуть використовувати "для розкриття таємниць, пов'язаних з генезисом і еволюцією Всесвіту".
Головний інженер телескопа Цзян Пен заявив, що завдяки новому астрономічному інструменту в найближчі 2-3 роки буде здійснено низку великих наукових відкриттів.
Він здатний приймати до 38 гігабайт інформації в секунду. А поруч з телескопом побудували тематичний астрономічний парк для залучення туристів.
Нагадаємо, у Чилі почали будувати найбільший оптичний телескоп у світі.