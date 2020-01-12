В Китае заработал самый большой в мире сферический радиотелескоп

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113807 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118857 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117305 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134644 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107764 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109333 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109116 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132011 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130755 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 198400 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 110748 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 116014 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 113634 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 112863 просмотра
Актуальное
В Китае заработал самый большой в мире сферический радиотелескоп

В Китае заработал самый большой в мире сферический радиотелескоп

Киев  •  УНН

 • 26428 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В субботу в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введено в действие крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Диаметр тарелки составляет 500 метров. Его стоимость составила около 170 млн долларов.

Телескоп будут использовать "для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной".

Главный инженер телескопа Цзян Пэн заявил, что благодаря новому астрономическому инструмента в ближайшие 2-3 года будет осуществлен ряд крупных научных открытий.

Он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду. А рядом с телескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.

Напомним, в Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире.

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