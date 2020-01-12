В Китае заработал самый большой в мире сферический радиотелескоп
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В субботу в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введено в действие крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Диаметр тарелки составляет 500 метров. Его стоимость составила около 170 млн долларов.
Телескоп будут использовать "для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной".
Главный инженер телескопа Цзян Пэн заявил, что благодаря новому астрономическому инструмента в ближайшие 2-3 года будет осуществлен ряд крупных научных открытий.
Он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду. А рядом с телескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.
Напомним, в Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире.