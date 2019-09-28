У Чилі почали будувати найбільший оптичний телескоп у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Інженери і будівельники почали споруджувати 2800-тонний куполи оптичний телескоп E-ELT. Після завершення будівництва, в середині наступного десятиліття, E-ELT стане найбільшою в світі наземної оптичної обсерваторією. Про це повідомила прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO), передає УНН.
Як повідомляє ESO, на цьому тижні офіційно почалося будівництво купола будівлі, де буде розташований телескоп E-ELT (European Extremely Large Telescope — “Європейський надвеликих телескоп”), поки найдорожчий і амбітний наземний астрономічний проект.
Його загальна вартість, за оцінками ESO, перевищить мільярд євро. Велика частина цих грошей буде витрачена на виготовлення обладнання і спорудження будівлі обсерваторії. Найдорожчий і складний компонент телескопа — його рекордно велике дзеркало, чий діаметр становитиме близько 39 метрів. Воно буде зібрано з 798 шестикутних сегментів розміром 1,4 метра.
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Це величезне дзеркало, а також дві допоміжні відображають поверхні діаметром в 4,2 і 3,75 метра допоможуть E-ELT отримати перші детальні фотографії планет поза Сонячною системою, зірок в інших галактиках, а також шукати двійників Землі. До того ж учені спробують використовувати цю обсерваторію для спостережень за околицями Sgr A*, надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.
Незважаючи на те, що споруда купола тільки розпочато, дзеркала, наукові інструменти та інші компоненти обсерваторії вчені, інженери та інші фахівці розробляють вже три роки — з моменту оголошення перших планів з будівництва E-ELT.
Контракт на виробництво головного дзеркала, чия сукупна вартість склала близько 400 мільйонів євро, отримали німецька фірма SCHOTT і французька компанія Safran Reosc.
Нагадаємо, астроном-аматор зафіксував вхід метеорита в атмосферу Юпітера.