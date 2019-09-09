Китайські астрономи зафіксували космічні сигнали невідомого походження — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇв. 9 вересня. УНН. Китайські астрономи, що працюють на найбільшому в світі сферичному радіотелескопі, зафіксували повторювані швидкі радіовсплесков (FRB, від англ. Fast Radio Bursts) — загадкові сигнали, що йдуть від джерела, що знаходиться, імовірно, на відстані 3 млрд світлових років від Землі. Про це повідомляє в понеділок агентство Xinhuanet, передає УНН.
“Сигнали прийняті на найбільшому в світі сферичному радіотелескопі з п’ятисотметровою апертурою (в оптиці — діючий отвір оптичного приладу, що визначає його можливість збирати світло — ред), вони ретельно перевірені і оброблені”, — цитує агентство заяву фахівців Китайських астрономічних обсерваторій при Академії наук КНР.
Сферичний радіотелескоп з пятісотметровою апертурою, відомий як телескоп FAST, розташований в горах южнокитайской провінції Гуйчжоу.
Швидкі радіовсплески (FRB) представляють собою радіоімпульси тривалістю кілька мілісекунд. До сих пір у вчених немає обґрунтованого пояснення їх природи.
Нагадаємо, астроном-аматор зафіксував вхід метеорита в атмосферу Юпітера.