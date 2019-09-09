Китайские астрономы зафиксировали космические сигналы неизвестного происхождения — СМИ
Киев • УНН
Киев. 9 сентября. УНН. Китайские астрономы, работающие на крупнейшем в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплесков (FRB, от англ. Fast Radio Bursts) — загадочные сигналы, идущие от источника, находящегося, вероятно, на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли. Об этом сообщает в понедельник агентство Xinhuanet, передает УНН.
“Сигналы принятые на крупнейшем в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой (в оптике — действующее отверстие оптического прибора, определяющего его возможность собирать свет — ред), они тщательно проверены и обработаны”, — цитирует агентство заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
Сферический радиотелескоп с пятисотметровый апертурой, известный как телескоп FAST, расположенный в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.
Быстрые радиовсплескы (FRB) представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы.
Напомним, астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера.