Деталі

35 З них зареєстровано в місті Хейхе (Північно-східна провінція Хейлунцзян). Місто відділене від російського Благовєщенська тільки річкою Амур.

У понеділок, 1 жовтня, було виявлено 54 інфікованих всередині країни, у неділю — 59, у суботу — 48. Хвиля заражень у Китаї почалася 17 жовтня. За цей час в 17 провінціях і районах виявлено понад 500 інфікованих, 426 — в північних і північно-східних провінціях Ганьсу, Хейлунцзян і автономному районі Внутрішня Монголія.

Доповнення

З початку пандемії на території материкового Китаю зареєстровано 97 423 випадки зараження коронавірусом. Померли 4636 осіб, видужало 91 787.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї офіційно зафіксували 126 155 випадків захворювання, жертвами стали 5 696 осіб.

Раніше Китай звинуватив США у ненауковому підході через доповідь про походження COVID-19. У доповіді Агентства розвідспільноти США висунуто дві основні теорії походження COVID-19: природним чином після контакту людини з інфікованими тваринами або в результаті лабораторної аварії.