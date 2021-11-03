У Китаї зафіксували посилення спалаху COVID-19

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 45760 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 80929 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 75887 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 75834 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 86161 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 65998 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62733 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 135083 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84438 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 239051 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
84%
Популярнi новини

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 14327 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10453 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 12097 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 8542 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 11523 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 102976 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 135076 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 239043 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413563 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404443 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19738 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25722 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26518 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28235 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78440 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Китаї зафіксували посилення спалаху COVID-19

Київ • УНН

 • 18801 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За вівторок, 2 листопада, в Китаї виявили 93 нових випадки зараження COVID-19 всередині країни, повідомляє УНН зпосиланням на Держкомітет охорони здоров’я країни.

У Китаї зафіксували посилення спалаху COVID-19

Деталі

35 З них зареєстровано в місті Хейхе (Північно-східна провінція Хейлунцзян). Місто відділене від російського Благовєщенська тільки річкою Амур.

У понеділок, 1 жовтня, було виявлено 54 інфікованих всередині країни, у неділю — 59, у суботу — 48. Хвиля заражень у Китаї почалася 17 жовтня. За цей час в 17 провінціях і районах виявлено понад 500 інфікованих, 426 — в північних і північно-східних провінціях Ганьсу, Хейлунцзян і автономному районі Внутрішня Монголія.

Доповнення

З початку пандемії на території материкового Китаю зареєстровано 97 423 випадки зараження коронавірусом. Померли 4636 осіб, видужало 91 787.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї офіційно зафіксували 126 155 випадків захворювання, жертвами стали 5 696 осіб.

Раніше Китай звинуватив США у ненауковому підході через доповідь про походження COVID-19. У доповіді Агентства розвідспільноти США висунуто дві основні теорії походження COVID-19: природним чином після контакту людини з інфікованими тваринами або в результаті лабораторної аварії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13