В Китае зафиксировали усиление вспышки COVID-19

Детали

35 из них зарегистрировано в городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Город отделен от российского Благовещенска только рекой Амур.

В понедельник, 1 октября, было выявлено 54 заразившихся внутри страны, в воскресенье — 59, в субботу — 48. Волна заражений в Китае началась 17 октября. За это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных, 426 — в северных и северо-восточных провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.

Дополнение

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 423 случая заражения коронавирусом. Умерли 4636 человек, выздоровело 91 787.

Согласно статистике ВОЗ — в Китае официально зафиксировали 126 155 случаев заболевания, жертвами стали 5 696 человек.

Ранее Китай обвинил США в ненаучном подходе из-за доклада о происхождении COVID-19. В докладе Агентства разведсообщества США выдвинуто две основные теории происхождения COVID-19: естественным образом после контакта человека с инфицированными животными или в результате лабораторной аварии.