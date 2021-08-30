У Китаї скоротять час, який неповнолітні можуть витрачати на онлайн-ігри

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Китайські регулятори через зростання ігрової залежності серед дітей скоротили кількість годин, яку неповнолітні гравці зможуть витрачати на онлайн-ігри в інтернет-кафе.

Від сьогодні користувачі віком до 18 років зможуть грати в ігри лише з 20:00 до 21:00 в п’ятницю, на вихідних та у святкові дні.

За словами регулятора, який контролює ринок відеоігор країни, компаніям, які займаються онлайн-іграми, буде заборонено надавати ігрові послуги неповнолітнім у будь-якій формі поза встановлений час.

Раніше в Китаї обмежували доступ неповнолітніх до онлайн-ігор трьома годинами у святкові дні і 1,5 годинами в інші дні.

У Китаї також збільшать кількість перевірок компаній, які займаються онлайн-іграми, щоб переконатися, що вони вводять часові обмеження для боротьби із залежністю.

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