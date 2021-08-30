В Китае сократят время, которое несовершеннолетние могут тратить на онлайн-игры
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Китае детям до 18 лет будет разрешено играть в онлайн-игры один час в пятницу, на выходных и в праздничные дни. Об этом сообщает УНН по данным The Guardian.
Детали
Китайские регуляторы из-за роста игровой зависимости среди детей сократили количество часов, которое несовершеннолетние игроки смогут тратить на онлайн-игры в интернет-кафе.
С сегодняшнего дня пользователи в возрасте до 18 лет смогут играть в игры только с 20:00 до 21:00 в пятницу, на выходных и в праздничные дни.
По словам регулятора, контролирующего рынок видеоигр страны, компаниям, которые занимаются онлайн-играми, будет запрещено предоставлять игровые услуги несовершеннолетним в любой форме вне установленное время.
Ранее в Китае ограничивали доступ несовершеннолетних к онлайн-играм тремя часами в праздничные дни и 1,5 часами в другие дни.
В Китае также увеличат количество проверок компаний, занимающихся онлайн-играми, чтобы убедиться, что они вводят временные ограничения для борьбы с зависимостью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Психолог рассказала, какая категория людей наиболее подвержена игромании