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В Китае сократят время, которое несовершеннолетние могут тратить на онлайн-игры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В Китае детям до 18 лет будет разрешено играть в онлайн-игры один час в пятницу, на выходных и в праздничные дни. Об этом сообщает УНН по данным The Guardian.

Детали

Китайские регуляторы из-за роста игровой зависимости среди детей сократили количество часов, которое несовершеннолетние игроки смогут тратить на онлайн-игры в интернет-кафе.

С сегодняшнего дня пользователи в возрасте до 18 лет смогут играть в игры только с 20:00 до 21:00 в пятницу, на выходных и в праздничные дни.

По словам регулятора, контролирующего рынок видеоигр страны, компаниям, которые занимаются онлайн-играми, будет запрещено предоставлять игровые услуги несовершеннолетним в любой форме вне установленное время.

Ранее в Китае ограничивали доступ несовершеннолетних к онлайн-играм тремя часами в праздничные дни и 1,5 часами в другие дни.

В Китае также увеличат количество проверок компаний, занимающихся онлайн-играми, чтобы убедиться, что они вводят временные ограничения для борьбы с зависимостью.

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